Diego Costa nei guai: rischia sei mesi di prigione! I dettagli

Sei mesi di prigione e oltre un milione e mezzo di euro di multa. Si tratta di Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid: il calciatore carioca – naturalizzato spagnolo – è nei guai.

Diego Costa nei guai. I dettagli

Il processo si terrà giovedì prossimo all’Audiencia Provincial: il calciatore è stato accusato di aver evaso circa un milione di euro di tasse. Un problema in più per l’Atletico Madrid: oltre al blocco del campionato, bisognerà pensare anche al futuro della punta di origine brasiliana. In Spagna si parla tanto di Cavani vicino alla squadra di Madrid: tra qualche settimana la situazione sarà più chiara.

La Serie A riparte

La Serie A riprende, è ufficiale. La Lega di Serie A ha ufficializzato con un comunicato che il campionato riprenderà prima con i recuperi e poi con l’ottava giornata di ritorno. Si era pensato inizialmente di riprendere da Bergamo per ricordare le vittime del Covid, ma l’idea è saltata. Di seguito il comunicato della Federazione. (clicca qui per leggere tutto)

