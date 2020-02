Diego Demme suggerito da Gattuso: il primo obiettivo del Napoli era un altro!

Diego Demme ha rivoluzionato il centrocampo del Napoli nell’ultimo mese, fatto di tre vittorie consecutive. Il centrocampista arrivato dal Lipsia ha dato ordine giocando in maniera semplice, ma sempre efficace. Il metodista che mancava in mezzo al campo per il 4-3-3 ideale che ha in testa Gennaro Gattuso.

Contro la Sampdoria a Marassi è arrivato anche il primo gol in azzurro, decisivo per le sorti dell’incontro e la vittoria del Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce un retroscena legato all’arrivo del tedesco di origini italiane:

Il primo obiettivo dichiarato della società era Stanislav Lobotka, in forza al Celta Vigo. Ma Gattuso aveva già individuato il giocatore che gli avrebbe potuto permettere di sistemare meglio il centrocampo: è stato lui a suggerire Diego Demme, apprezzato anche da Giuntoli.

