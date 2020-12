Diego Junior Maradona e la madre Cristiana Sinagra, i misteri sulla morte di Diego Armando Maradona a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Diego Junior Maradona e la madre Cristiana Sinagra a Live Non è la D’Urso parlano della morte di Diego Armando Maradona. Come è morto El Pibe de Oro? Tanti sono i misteri sulla scomparsa del campione: come mai si è spento in un tugurio con un bagno chimico?

Il figlio Diego Jr non ha alcun dubbio: “voglio sapere cosa è successo, se ci sono dei colpevoli devono pagare ed io mi farò valere nelle sedi competenti perchè voglio sapere la verità. Spero solo che chi ha sbagliato pagherà, tutto questo non è giusto.

Ecco il video Mediaset con le parole di Diego Jr, il figlio di Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra.

