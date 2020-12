AGI – Prima capire cosa fare, come spendere i fondi Ue, per esempio quelli destinati per ora alla sanità sono pochi, su questo concordano sia Matteo Renzi che il ministro Roberto Speranza, poi affrontare il tema della ‘governance’. La cabina di regia sul ‘Recovery plan’ resterà ‘congelata’, perlomeno è questa la convinzione del leader di Iv, che da giorni insiste sulla necessità di uno stop da parte di Conte.

Sul tavolo del prossimo Cdm dovrebbe arrivare una bozza del piano da trasmettere poi alle Camere. Lo fa capire anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti, rilanciando l’invito a sbloccare l’impasse su tutti i dossier,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dietro il pressing di Renzi sul Recovery c’è anche un piano B proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento