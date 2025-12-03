dietro-le-quinte-digitali-di-sandokan,-effetti-speciali-made-in-italy

Dalle tigri al mare, tra virtual production e mixed reality

Milano, 3 dic. (askanews) – Dalle tigri e i cobra che prendono vita sullo schermo, fino al mare in tempesta e alle distese selvagge del Borneo. La nuova serie su Sandokan è un racconto epico che ha richiesto un imponente lavoro di effetti visivi per restituire tutta la sua spettacolarità.Frutto del lavoro di EDI Effetti Digitali Italiani con una combinazione di Mixed Reality e virtual production su un led wall di 300 metri quadri. Non un semplice schermo ma un ovale immersivo a 360 gradi. Al centro è stata ricostruita la nave di Sandokan. Su questo gigantesco volume led sono stati proiettati elementi di computer graphic, riprese cinematografiche classiche e contributi live. Il risultato è una mixed reality integrata, dove attori, oggetti reali, effetti digitali e ambienti virtuali convivono in modo naturale.La serie tv, dal 1 dicembre su Rai 1 dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.