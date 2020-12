Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “Vorrei ringraziare tutti quei tifosi che mi stanno inondando di messaggi. Sono sconcertati per la mia assenza dai murales della stazione dedicata a Maradona e agli eroi azzurri. E’ vergognoso che manchino calciatori come Paolo Cannavaro, Montervino e Renica, così com’è pazzeschi che manchi il presidente Ferlaino.

Il dietrofront di Montervino

Per carità, va bene, io sono comunque felice per i tanti attestati di stima che ho ricevuto e che sto ricevendo. Vorrei conoscere chi ha fatto quei murales e stringergli la mano, certamente ha avuto coraggio”. E’ un dietrofront netto quello di Montervino, che solo qualche giorno fa aveva invece dichiarato nel salottino di Silver Mele a Canale8: “Ci posso rimanere male per la mia assenza, ma in fin dei conti… lo dico in napoletano: “nun me ne fotte proprio”.

Clicca qui se vuoi restare sempre aggiornato

The post Dietrofront di Montervino sui murales della cumana: “La mia assenza è vergognosa” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento