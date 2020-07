“Difendere con i denti gli asset geostrategici” in Libia, dice Di Maio

AGI – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio prende posizione sulla situazione in Libia. “Vanno difesi con i denti” gli asset geostrategici italiani in Libia ha dichiarato il ministro in una intervista al Foglio. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare una soluzione politica globale per le parti libiche, condannando il ricorso all’azione militare. Per questo motivo in questi mesi abbiamo avuto il dialogo come unico strumento di iniziativa politica, e per fare questo abbiamo dovuto mantenere aperti i canali di comunicazione con tutte le parti libiche. Però questo non va confuso con l’equidistanza”, ha spiegato Di Maio.

