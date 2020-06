Nei giornali di una volta, comprati e letti generosamente, anche perchè – dico io – le pagine non erano tante, si usavano certe pratiche come trucchi del mestiere. Si scrivevano articoli che andando verso sera potevano essere scalzati da notizie dell’ultim’ora e finivano in una cartelletta intitolata “POSCIA” affidata al proto di notte che la passava al proto di mattina perchè componesse il testo subito, per non intasare il lavoro in tipografia. A volte la notizia più bella del giorno, trattata con spazio adeguato, si svuotava all’improvviso e allora bisognava avere a portata di mano una storia pronta, preconfezionata, addirittura dotata di titolo e foto;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo DIFENDO SUPERMARIO, GLI SUGGERISCO L’EDILIZIA proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento