Difesa, Accademia Militare a sostegno di ANAFIM e Hospice Modena

Donazione del 184° corso Volontà

Roma, 3 mag. (askanews) – L’Associazione del 184° Corso “Volontà” dell’Accademia Militare ha deciso di sostenere ANAFIM e Hospice Modena devolvendo in beneficenza il ricavato della manifestazione, svoltasi il 30 e 31 marzo 2023, presso il Palazzo Ducale di Modena, in occasione dei venti anni dall’ingresso nel prestigioso istituto di formazione.

Oggi, a Roma, una rappresentanza del corso ha infatti consegnato il ricavato all’associazione ANAFIM (Associazione Nazionale per l’Assistenza dei Figli di dipendenti del Ministero della Difesa con disabilità). La donazione alla fondazione Hospice Modena, struttura residenziale per pazienti con malattie gravi, è avvenuta, in forte sinergia con l’Istituto militare, in occasione della 27ª edizione della “Modena di corsa con l’Accademia Militare”, evento podistico che da decenni rappresenta una giornata di gioia, sport e solidarietà.

“Ringraziamo innanzitutto la comunità modenese – da sempre molto legata ai cadetti – e la Città di Modena, che rappresenta la nostra prima casa, il Generale di Divisione Davide Scalabrin, Comandante dell’Accademia Militare, le aziende e le società che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Venti anni fa abbiamo scelto di mettere la nostra vita a disposizione degli altri, dei cittadini e dell’Italia e anche in questa significativa ricorrenza per ognuno di noi, abbiamo voluto pensare a chi è in difficoltà e a chi è stato meno fortunato di noi”, ha detto il Maggiore Giacomo Messina, in rappresentanza del 184° Corso dell’Esercito Italiano.

“Vogliamo anche ricordare i nostri colleghi che oggi non ci sono più e chi ha sacrificato la vita per servire il Paese. I due giorni trascorsi in Accademia, in un clima di fratellanza e di amicizia, sono stati anche un’occasione per sostenere due validi progetti e tramandare ai corsi più giovani il nostro esempio. Il servizio verso la comunità guida da sempre il nostro agire e la solidarietà è uno dei valori alla base della nostra professione. La nostra missione è quella di non lasciare indietro nessuno” ha affermato il Tenente Colonnello Luca Acquotti in rappresentanza del 184° Corso dell’Arma dei Carabinieri.

Per la prima volta, dopo 20 anni, gli oltre 250 partecipanti dell’Associazione si sono ritrovati con le loro famiglie presso il Palazzo Ducale per incontrare i giovani allievi che hanno da poco avviato il loro iter formativo. Durante la cerimonia militare, alla presenza del Generale di Divisione Davide Scalabrin, Comandante dell’Accademia Militare, vi è stato infatti il gemellaggio tra il 184° Corso e il 204° Corso, a pochi giorni dal loro giuramento alla Repubblica italiana avvenuto alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

L’Associazione “184° Corso Volontà” riunisce tutti gli Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri che hanno frequentato l’Istituto e il biennio universitario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia negli anni 2002-2004. Oggi la maggior parte sono Ufficiali Superiori, tra cui anche ingegneri e medici, che operano su tutto il territorio nazionale o presso comandi centrali e internazionali. Dell’Associazione fanno parte anche coloro che hanno lasciato l’Uniforme e oggi sono dirigenti o manager presso società o aziende, in Italia o all’estero.

