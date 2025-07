difesa,-accordo-tra-l3harris-ed-elt-group-per-centro-multisensore

“Struttura di eccellenza per l’Italia e gli alleati”

Milano, 25 lug. (askanews) – Una partnership per creare un centro di eccellenza nazionale per le Forze armate italiane e gli Stati alleati. È stato siglato un accordo tra l’azienda americana L3Harris Technologies ed ELT Group, gruppo italiano attivo nelle operazioni relative allo spettro elettromagnetico, per creare un centro di test multisensore destinato a programmi commerciali, militari e governativi. Grazie a questa collaborazione per la prima volta una struttura di test e calibrazione ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) di questo tipo sarà disponibile al di fuori degli Stati Uniti. La nuova struttura supporterà le piattaforme G550 multimissione, multisensore e electronic attack così come altre piattaforme aeree, di superficie e marittime.Secondo i vertici di L3Harris le partnership industriali offrono vantaggi a lungo termine che supportano le aziende italiane, massimizzando la prontezza operativa delle unità militari e questo nuovo centro di test multisensore rafforza ulteriormente l’infrastruttura della Difesa italiana. Dal canto suo ELT Group per questo programma ha messo a disposizione oltre 70 anni di esperienza a sostegno degli alleati in materia di ISR, supporto operativo multimissione e attacco elettronico. Per il gruppo la collaborazione “segna il primo passo nello sviluppo di capacità di nuova generazione nell’ambito delle simulazioni operative in Italia”.