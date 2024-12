Difesa, Crosetto: 14 mila di noi trascorreranno Natale in servizio

7.000 impegnati nel territorio nazionale, altrettanti all’estero

Milano, 23 dic. (askanews) – “Carissime donne e carissimi uomini della difesa, militari e civili, è con profondo senso di gratitudine che mi rivolgo a voi e soprattutto a chi di voi anche quest’anno trascorrerà le festività natalizie lontano dall’Italia e dai propri cari. So quanto possa essere difficile vivere questi momenti senza il calore delle vostre famiglie e delle vostre case. Durante queste festività oltre 14.000 di noi trascorreranno il Natale in servizio. 7.000 saranno impegnati nel territorio nazionale e altrettanti in missioni e operazioni all’estero. So che è un grande sacrificio. Questo sacrificio rappresenta però un enorme contributo alla sicurezza e alla stabilità del nostro paese”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nei suoi auguri di Natale e Capodanno trasmessi via social.

“Dalle strade delle più grandi città italiane al Libano – ha aggiunto – fino al Mar Rosso, dal Mediterraneo alla Lituania fino ai mari della penisola arabica, un pensiero speciale va a tutti voi che oggi state servendo lontano dal vostro paese e va anche ai nostri veterani che hanno servito prima di voi e con il loro esempio e la loro volontà costituiscono uno spone per ognuno a fare sempre meglio. Un richiamo alla forza che possiamo trovare anche nei momenti più bui perché viviamo tempi complessi segnati da tensioni internazionali e conflitti e ora più che mai il contributo di ognuno di voi è essenziale per proteggere la nostra libertà, i nostri valori, per proteggere le nostre famiglie, le vostre famiglie. Anche se non posso essere fisicamente con ognuno di voi, vi seguo, lo sapete, penso lo sentiate, con attenzione, rispetto e profondo affetto”.

“La vostra professionalità, il vostro impegno sono motivo di orgoglio non soltanto per me, non soltanto per le vostre famiglie, penso per tutti gli italiani o almeno per la maggior parte degli italiani. Io dico sempre che siamo una grande famiglia noi della difesa e questo significa che nel portare avanti il vostro lavoro, anche quando siete lontani non siete mai soli, anche nei momenti più difficili. A voi, alle vostre famiglie che vi supportano ogni giorno vanno i miei più calorosi auguri di Buon Natale”, ha detto.

“La difesa, la Repubblica Italiana vi sono riconoscenti per ciò che fate, per ciò che siete. Auguri a tutti voi, ad ognuno di voi, ai vostri cari. Auguri a tutti noi della grande famiglia della difesa”, ha chiosato.