difesa-europea:-ue-approva-1,5-miliardi-di-euro-per-l’industria-militare-2025-2027

ROMA – L’Unione Europea ha compiuto un passo decisivo verso il rafforzamento della propria autonomia strategica nel settore della difesa. Il Consiglio Ue ha formalmente adottato il Programma europeo per l’industria della difesa (EDIP), uno strumento concepito per rafforzare la prontezza dell’Ue in materia di difesa rafforzando la competitività e la reattività della Base industriale tecnologica della difesa europea (EDTIB). L’adozione segna la fase finale della procedura legislativa e consentirà la tempestiva attuazione del programma.L’EDIP è il pilastro del rinnovato impegno dell’UE per rafforzare la propria prontezza in materia di difesa. Rafforzerà la capacità degli Stati membri di affrontare le minacce attuali e future, migliorerà la competitività dell’EDTIB e garantirà la tempestiva disponibilità e fornitura di prodotti per la difesa in tutta l’Unione.

Il programma fornisce 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni per il periodo 2025-2027. Di questo importo, 300 milioni di euro sono destinati a uno specifico strumento di sostegno all’Ucraina, uno strumento fondamentale e unico nel suo genere, volto a modernizzare e sostenere l’industria della difesa ucraina e a promuoverne l’integrazione nel più ampio ecosistema industriale europeo della difesa.L’EDIP consente inoltre potenziali ulteriori rinforzi di bilancio in futuro, ad esempio tramite contributi finanziari volontari da parte degli Stati membri o di terzi.

