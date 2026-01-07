mercoledì, 7 Gennaio , 26

Minneapolis, agente spara e uccide donna in fuga sul Suv

(Adnkronos) - Un agente dell'Ice a Minneapolis ha...

Sanremo, Max Pezzali protagonista tutte le sere sulla nave del festival

(Adnkronos) - Sanremo 2026 entra nel vivo con...

Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Serie A...

Napoli-Verona, rigore (e momentaneo 0-2) dei gialloblù tra le proteste. Cos’è successo

(Adnkronos) - Napoli-Verona di oggi mercoledì 7 gennaio,...
difesa,-maullu-(fdi):-l’italia-resta-nel-peacekeeping
Difesa, Maullu (FdI): L’Italia resta nel peacekeeping

Difesa, Maullu (FdI): L’Italia resta nel peacekeeping

Video NewsDifesa, Maullu (FdI): L'Italia resta nel peacekeeping
Redazione-web
Di Redazione-web

“Ma serve rafforzare gli arruolamenti”

Roma, 7 gen. (askanews) – “L’ammodernamento delle Forze armate è destinato ad accelerare, in linea con i parametri Nato. Non è realistico pensare che alcuni Paesi europei possano investire cifre molto elevate nella difesa mentre l’Italia, che affronta esigenze non minori, resti indietro”. Lo ha detto l’Onorevole Stefano Maullu (FdI), componente della Commissione Difesa della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. Maullu sottolinea che “l’Italia può competere sul piano industriale, a partire da Leonardo, un grande gruppo in grado di interfacciarsi con il mercato statunitense”. Tuttavia, aggiunge, “serve un quadro strategico il più possibile dettagliato sugli scenari da affrontare, in una fase in cui i conflitti combinano modelli tradizionali e tecnologie avanzate, come nel caso dei droni”. Sulla postura internazionale, Maullu chiarisce che “l’Italia mantiene un approccio distinto: svolge attività di peacekeeping e addestramento delle forze locali, senza prevedere l’invio di truppe. La nostra attenzione resta concentrata sul Nord Africa e sul Medio Oriente, anche attraverso il Piano Mattei, con un’impostazione diversa rispetto ad altri Paesi europei”. Secondo Maullu, “gli investimenti in difesa devono inserirsi in una strategia volta a creare standard uniformi funzionali alla deterrenza. Alla luce di questi fattori – conclude – e considerando l’età media delle Forze armate, sarà necessario rafforzare gli arruolamenti, puntando su qualità, formazione e sviluppo delle forze di riserva, affinché il personale sia in grado di utilizzare i nuovi strumenti e i nuovi sistemi d’arma”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.