difesa,-meloni:-“solo-una-forza-militare-credibile-allontana-la-guerra”

ROMA – “Alla fine del IV secolo d.C., Publio Flavio Vegezio Renato scrive: ‘Igitur qui desiderat pacem preparet bellum’, diventa poi il più famoso: ‘Si vis pacem para bellum’. Cioè, chi vuole la pace prepari la guerra. Il punto è che il suo non è, come molti pensano, un messaggio bellicista, tutt’altro. È un messaggio pragmatico. Il senso è che solo una forza militare credibile allontana la guerra. Perché la pace non arriva spontaneamente, la pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l’aggressore, la forza allontana l’aggressore”. Così la premier Giorgia Meloni in video collegamento dal Covi con i contingenti militari all’estero.

MELONI: “NON ACCETTO CHI CONTRAPPONE PACIFISMO A FORZE ARMATE”

“La pace chiaramente è un bene prezioso quando la si possiede, ed è un bene da ricercare con ogni sforzo quando la si perde- ha proseguito la presidente. Però questo lo comprende più di chiunque altro chi conosce la guerra ed è preparato a fronteggiarla. Per questo io non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l’idea del pacifismo alle forze armate”.

