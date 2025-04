Difesa, Perego: fase richiede senso responsabilità del Paese

Il sottosegretario all’evento “Connact Defence & Security”

Roma, 16 apr. (askanews) – “Siamo consapevoli che questa fase storica richiede un senso di responsabilità del nostro Paese e più in generale dell’Europa rispetto alle politiche di sicurezza e difesa. È necessario rafforzare le nostre capacità in ottica di deterrenza ma anche in ottica di sviluppo tecnologico perché la difesa è anche questo. Il libro bianco della difesa e il piano ReadiConnact30 è un piano importante dal punto di vista della visione strategica perché chiama tutta l’Europa a un maggiore senso di responsabilità affinché l’Europa possa ancora giocare un ruolo da protagonista nel contesto geopolitico in cui viviamo e agire come un attore capace di essere un provider di sicurezza e di risolvere crisi internazionali. Per farlo serve rafforzare i nostri impianti di difesa nazionali, ma anche in una dimensione europea, ad esempio rafforzare le cooperazioni industriali, con le partecipazioni alle missioni sotto l’egida dell’Unione Europea, ad esempio l’Italia partecipa a 21 di queste missioni, e rafforzando la competitività delle nostre aziende e anche la capacità di produrre sistemi nel minor tempo possibile. Per farlo servono risorse finanziare, una visione coesa e serve soprattutto che il nostro Paese, già da anni è protagonista di un ammodernamento del sistema della difesa, continui a investire nella difesa, raggiunga i target, almeno quello del 2% imminente ma anche possa poi ragionare in maniera razionale rispetto agli obiettivi prefissi dal segretario della NATO intorno al 3,5%. È un momento storico cruciale in cui dobbiamo difendere i nostri valori di democrazia, di libertà, di diritto internazionale e per farlo servono politiche di sicurezza e difesa coerenti, responsabili, di visione strategica e ambiziose”.Così il Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenuto all’evento di “Connact Defence & Security” dal titolo “Difesa comune europea: finanziamenti e integrazione industriale”.