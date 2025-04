difesa,-pontecorvo-(leonardo):-aggregatore-sistema-per-vocazione

Intervenuto a evento “Connact Defence & Security”

Roma, 16 apr. (askanews) – “Leonardo è già un aggregatore di sistema per vocazione, come azienda infatti, stiamo già partecipando alla difesa europea, lo stiamo facendo nei fatti, nel senso che siamo al centro di tutta una serie di collaborazioni industriali anche importanti con i princiali competitor e con gli alleati europei e non solo. Il ruolo di Leonardo, quindi, è quello di rafforzare ciò che stiamo facendo e assistere anche nella crescita e nella razionalizzazione di ciò che produciamo e ciò che si produce in Europa inserendo nel settore della difesa quella che è la nostra cifra, cioè l’alta tecnologia, la digitalizzazione, l’utilizzo dell’IA come tecnologia abilitante”. Così, Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo SpA, intervenuto all’evento di “Connact Defence & Security” dal titolo “Difesa comune europea: finanziamenti e integrazione industriale”. La giornata di lavori è stata organizzata da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking e si è tenuta questa mattina a Roma. All’evento anche il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.