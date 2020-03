“Le previsioni che facevano pensare di poter riprendere a fine aprile o ai primi di maggio le competizioni sportive credo siano state troppo ottimistiche vista l’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Sono molto dubbioso rispetto all’ipotesi del 3 maggio fatta dal mondo del calcio”. E comunque, se le partite dovessero riprendere, sarebbe a porte chiuse, “perché non è pensabile diversamente”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in collegamento con “Chi l’ha visto” su Rai3. Per il ministro la data del 3 maggio per ripartire è troppo ravvicinata, considerato che gli esperti sanitari, gli scienziati non hanno certezze sull’evoluzione dell’epidemia.

L'articolo Difficile che la Serie A riparta il 3 maggio, dice Spadafora

