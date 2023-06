Diffondere cultura su TikTok, nuovo progetto con edulia e Treccani

Presentato ‘Da 0 a infinito: Pionieri digitali di oggi e domani’

Roma, 13 giu. (askanews) – “Volete scoprire come rendere la scienza una forma di intrattenimento e non sapete come fare?” – esordisce il chimico organico Alessandro (@_chimicazza); “Vi porto con me e vi racconto come parlare della mia disabilità” – gli fa eco il content creator Sebastiano Gravina (@videociecato);”Vuoi sapere come la pubblica amministrazione usa TikTok?” aggiunge Francesco Di Costanzo (@pasocial). Sono alcuni degli incipit delle video pillole che popolano la piattaforma “Da 0 a infinito – Pionieri digitali di oggi e domani”, sviluppata da edulia dal Sapere Treccani e TikTok con l’obiettivo di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a tutti e tutte coloro che vogliono utilizzare l’app come mezzo di diffusione culturale, educativo e sociale, avvalendosi della competenza e dei consigli di alcuni dei pionieri di TikTok.

Una passione che si desidera condividere, una professione che si vorrebbe far conoscere al mondo o un’iniziativa da amplificare per avere un impatto positivo sulla comunità: il progetto, presentato oggi a Roma, si propone di offrire alcuni degli strumenti chiave e ispirazionali per realizzare questi desideri e di rispondere alla crescente richiesta di informazioni e formazione attraverso le testimonianze e i suggerimenti di chi ha saputo usare il digitale per costruire ponti infiniti, unendo persone attraverso la voglia di apprendere, conoscere e divertirsi. Come convertire le nozioni da semplice erudizione in opportunità di acesso, per un numero sempre maggiore di persone, a sfere del sapere spesso erroneamente considerate difficili o di nicchia? Stimolando la curiosità attraverso l’inventiva di narratori digitali – i creator – capaci di attrarre pubblici diversi e di rendere fruibile la cultura a qualsiasi latitudine grazie a linguaggi e chiavi di lettura e di racconto innovativi. Le inedite video pillole di cultura realizzate dai creator di TikTok per questo progetto mostrano come poter dare slancio alla propria idea e ottenere in qualunque ambito grandi risultati.

I primi creator coinvolti possono considerarsi dei veri e propri precursori nella divulgazione digitale su TikTok, persone che hanno saputo – attraverso i format e il linguaggio tipici della piattaforma di intrattenimento – veicolare efficaciamente a un pubblico di massa le proprie conoscenze nelle più differenti discipline: Ilde Forgione per arte e musei, Antonio Mascoli per il cinema, Sebastiano Gravina per l’inclusività, Andrea Petroni per il turismo, Federico Rognoni per la comunicazione, Megi Bulla e Valentina Ghetti per l’editoria, Sandro Marenco per l’insegnamento, Alessandro per la chimica, Francesco Di Costanzo per le istituzioni. Per “Da 0 a infinito: Pionieri digitali di oggi e domani” è stata realizzata una sezione ad hoc all’interno della piattaforma edulia Masterclass, con contenuti creati in cooperazione dal nuovo polo edutech dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana insieme a TikTok. I contenuti della piattaforma, sviluppati come delle vere e proprie pillole avveniristiche su come far crescere le proprie idee e progetti e che verranno alimentati nel corso del tempo, sono accessibili liberamente da tutti senza abbonamento sia da desktop sia da mobile, previa iscrizione gratuita. Gli interventi dei creator sono inoltre disponibili anche in modalità podcast, oltre che fruibili tramite l’app di edulia.

Giacomo Lev Mannheimer, responsabile relazioni istituzionali Sud Europa di TikTok ha dichiarato: “Noi di TikTok vediamo ogni giorno persone che tramite la nostra piattaforma trovano uno spazio per promuovere conoscenza e generare impatto sociale nella società: dagli insegnanti ai musei, dalle istituzioni locali alle persone disabili. Questo progetto è dedicato a quelle persone, ai pionieri di TikTok in Italia, ma soprattutto a coloro che da loro si faranno ispirare per fare altrettanto”.

Massimo Lapucci, presidente di edulia dal Sapere Treccani, ha affermato: “Treccani è sinonimo di cultura da quasi 100 anni e oggi compie un altro passo nel futuro, aprendo nuove traiettorie di diffusione del sapere attraverso le piattaforme digitali: in linea con la propria mission, infatti, la partnership strategica con TikTok potrà offrire nuove chiavi di lettura della contemporaneità a pubblici più ampi e promuovere conoscenze con un impatto positivo soprattutto tra i giovani”. “Con questo progetto realizzato con TikTok vogliamo far riflettere sui nuovi linguaggi che ci accompagnano nelle vite di tutti i giorni, personali e professionali, presenti e future – ha aggiunto Cristina Pozzi, ceo di edulia dal Sapere Treccani – continueremo a essere un osservatorio della società di oggi per capire i cambiamenti in atto e la migliore direzione da imboccare domani”.

