lunedì, 9 Marzo , 26

Pescara, Masci riconfermato sindaco: “Risultato stratosferico, ha vinto la buona politica”

(Adnkronos) - "Il risultato è stato stratosferico, oltre...

Dopo Sanremo Cleo delle Bambole di Pezza si tatua Carlo Conti: “Mi ha cambiato la vita”

(Adnkronos) - Carlo Conti diventa un tatuaggio. E'...

La Russa querela Montanari: “Mi ha chiamato ‘bandito'”

(Adnkronos) - Ignazio La Russa, presidente del Senato,...

Cancro seno in fase iniziale, ok Aifa a ribociclib per ridurre rischio recidiva

(Adnkronos) - In pazienti con tumore al seno...
HomePoliticaDigital Cup 2026 a Coverciano: arriva la quinta edizione tra sport, innovazione...
digital-cup-2026-a-coverciano:-arriva-la-quinta-edizione-tra-sport,-innovazione-e-solidarieta
Digital Cup 2026 a Coverciano: arriva la quinta edizione tra sport, innovazione e solidarietà
Politica

Digital Cup 2026 a Coverciano: arriva la quinta edizione tra sport, innovazione e solidarietà

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – Torna a Firenze la Digital Cup, l’evento che mette in dialogo sport, digitale e beneficenza. La quinta edizione si terrà mercoledì 11 marzo dalle 14 al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ormai sede storica dell’evento, con ingresso libero.

Ideata, organizzata e promossa dalla Fondazione Italia Digitale e dalla Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, la Digital Cup nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sul ruolo e sull’impatto del digitale nella società contemporanea, mettendo a confronto esperti del settore, comunicatori, giornalisti, social media e digital manager, istituzioni, aziende e protagonisti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura. Quest’anno scendono in campo la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, la Nazionale Italiana Gamers, USSI Toscana (Unione Stampa Sportiva della Toscana). A dirigere la gara, come ormai tradizione, una terna arbitrale tutta al femminile con Eleonora Labate, Ginevra De Masi, Emma Cavicchi.

La giornata si aprirà dalle 14 e, sia nel pre partita che durante le gare, si terrà il consueto talk di divulgazione dedicato ai temi del digitale, dello sport, dell’innovazione e della solidarietà, con la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, aziendale, sportivo. Tanti gli ospiti speciali della giornata: Francesco Flachi, Mark Iuliano, Cesare Prandelli, Giancarlo Antognoni, Rocio Rodriguez, Leandro Casapieri, Cristina Manetti, Letizia Perini, Laura Sparavigna e da tutta Italia comunicatori digitali, giornalisti, gamers con in dote oltre 3,5 milioni di follower sulle principali piattaforme social.

La Digital Cup ha da sempre anche una forte finalità di beneficenza, quest’anno la raccolta fondi è a favore di Save the Children, con l’obiettivo di sostenere il progetto Punti Luce, una rete di spazi ad alta densità educativa attivi in diverse città italiane. I Punti Luce nascono per contrastare la povertà educativa e offrire a bambini e ragazzi opportunità gratuite di crescita, accesso alla cultura, allo sport e alle nuove tecnologie, permettendo loro di sviluppare talenti e costruire nuove prospettive per il futuro. È possibile sostenere le attività dei Punti Luce con una donazione online al link: https://dona.savethechildren.it/DigitalCup/~mia-donazione

La Digital Cup 2026 è organizzata da Fondazione Italia Digitale, con il supporto dei partner Abaco e Trainline, del media partner digitalepopolare.it, dello sponsor tecnico Givova, ed è patrocinata da FIGC, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, USSI Toscana.

L’appuntamento è quindi per mercoledì 11 marzo, dalle ore 14, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, per una giornata che unisce sport, innovazione e solidarietà. Info e notizie sui canali social della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale e della Fondazione Italia Digitale.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
VIDEO | Le calciatrici iraniane chiedono asilo all’Australia, interviene Trump: “Le accoglieranno gli Stati Uniti”

POST RECENTI

Politica

Caro energia, torna l’allarme: petrolio sopra i 100 dollari e gas ai massimi dal 2022

ROMA – La crisi in Medio Oriente riaccende l’allarme sul fronte energetico. Nelle ultime ore il petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile,...
Politica

VIDEO | Parlamento, al via l’intergruppo ‘Ai empowerment e mercati emergenti’

ROMA - "Guidare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in modo etico e inclusivo per il paese". E' l'obiettivo dell'intergruppo parlamentare 'AI, Empowerment e Mercati Emergenti', presentato...
Politica

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 9 marzo 2026

8 MARZO. MATTARELLA: "LE QUOTE NON BASTANO PER LA PARITÀ" "Avete dato tanto alla Repubblica, ma l'equilibrio non è ancora alla pari". Nell'ambito delle celebrazioni...
Politica

VIDEO | Referendum, Bartolozzi: “Se vince il no? Scapperò dall’Italia”

ROMA - "Io ho un'inchiesta in corso, scapperò da questo Paese" se non passa la riforma dell'ordinamento giudiziario. A parlare è Giusi Bartolozzi, capo di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.