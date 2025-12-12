‘digital-renaissance’-con-ia,-cyber-e-nuove-tecnologie-al-servizio-dell’italia

ROMA – Si è tenuto a Roma alla Camera dei Deputati il tavolo tecnico promosso da Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), presieduto dal presidente Gabriele Ferrieri, in collaborazione con Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Affari Europei della Camera dei Deputati. La tavola rotonda, intitolata ‘Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese’, ha rappresentato un momento di riflessione strategica sul ruolo delle nuove tecnologie come motore di crescita e modernizzazione per l’Italia in questa era di profonda trasformazione digitale. L’incontro ha approfondito l’impatto dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity e delle soluzioni digitali avanzate nella costruzione di un sistema-Paese più efficiente, sicuro e competitivo. Attraverso un dialogo costruttivo tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese, i partecipanti hanno individuato strategie concrete per favorire la transizione digitale, promuovere l’adozione etica e sostenibile delle tecnologie emergenti e rafforzare la leadership italiana nei settori dell’innovazione e della sicurezza digitale.

OBIETTIVO RINASCITA DIGITALE PER L’ITALIA

L’obiettivo condiviso è stato quello di contribuire a una vera “rinascita digitale”, capace di generare valore economico, sociale e culturale per il nostro Paese. Il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri, ha sottolineato: “In un mondo sempre più interconnesso, l’Italia deve abbracciare l’innovazione digitale non come una sfida, ma come un’opportunità imperdibile per rilanciare la nostra competitività globale. Questo tavolo rappresenta un passo concreto verso una collaborazione tra pubblico e privato che acceleri la transizione verso un futuro sostenibile e inclusivo”. L’onorevole Alessandro Giglio Vigna ha aggiunto: “La Commissione Affari Europei è impegnata a supportare politiche che integrino l’IA e la cybersecurity nei framework europei, garantendo che l’Italia sia protagonista di una digitalizzazione responsabile e all’avanguardia. Eventi come questo sono fondamentali per tradurre le visioni in azioni concrete”.

Hanno partecipato e sono intervenuti i seguenti delegati: Fabrizio Spada direttore Relazioni Istituzionali degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Francesco Tufarelli direttore Generale Presidenza del Consiglio; Angela Gargani Public Affairs director, FiberCop; Valentina Podestà Strategic Engagement Lead, Government Affairs & Public Policy, Southern Europe, Google; Carlo Cavazzoni Head of Computational R&D, Leonardo; Edoardo Cabras National & local public affairs, Inwit; Mauro Giancaspro direttore Direzione Technology Innovation&Digital Spoke Anas; Daniele Corsi Major Account Manager, Palo Alto; Umberto Napoli cofounder & coo, Fourgreen; William Nonnis Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione, Dipartimento Affari Europei – Unità Pnrr; Beatrice Carolina Iaia ceo di BioTitan Nanotechnology; Francesco Liguoro ceo Secsol; Giuseppe Alverone consulente, formatore e divulgatore specializzato in Privacy e Cybersecurity e già Dpo dell’Arma dei Carabinieri; Antonio Romeo dirigente Unioncamere, responsabile dell’Area innovazione e digitale e Registro delle imprese; Paolo Balice past president, pesponsabile Osservatorio Roma Capitale, Aiaf; Luca Vollero, professore di Sistemi di elaborazione delle informazioni e Presidente del Corso di Laurea in Biomedical Engineering, Università Campus Bio-Medico di Roma; Andrea Fragasso responsabile comunicazione e digitalizzazione, Aepi.

L’evento ha evidenziato la necessità di un approccio multidisciplinare per affrontare le sfide della digitalizzazione, con focus su etica, sicurezza e inclusività. Angi ringrazia tutti i partecipanti per la preziosa testimonianza e annuncia che i risultati del tavolo saranno condivisi in un innovation paper come contributi sia alle commissioni parlamentari che agli intergruppi parlamentari, spunti che saranno anche alla base di future iniziative per supportare la ‘Digital Renaissance’ italiana.

