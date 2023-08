Digitale, aziende hanno assunto in 2 trim. per nuove iniziative

Studio Global Data:per servizi AI,gestione remota software,ecografie

Roma, 30 ago. (askanews) – Nel secondo trimestre del 2023 le aziende hanno pubblicato un numero significativo di lavori con ruoli volti a guidare le loro iniziative digitali come servizi di ecografia digitale, prodotti digitali abilitati all’intelligenza artificiale (AI) e gestione remota di software. società di dati e analisi.

L’ultimo rapporto di GlobalData, un’azienda leader nel settore, “Global Hiring Activity – Trends & Signals Q2 2023”, rivela che “Digitalizzazione”, “Social media” e “Cybersecurity” sono stati tra i temi principali con maggiori offerte di lavoro nel secondo trimestre del 2023.

Sherla Sriprada, Business Fundamentals Analyst presso GlobalData, commenta in una nota: “Le aziende non vedono l’ora di introdurre pratiche che possano orientare lo sviluppo dei prodotti. La strategia chiave prevede lo sviluppo e la manutenzione di nuovi dispositivi al fine di ottenere la combinazione ottimale di prestazioni e prezzo nel tempo. Questi ruoli non si concentrano solo sullo sviluppo del prodotto ma anche sull’interazione con i clienti per rafforzare le partnership con i marchi fornendo allo stesso tempo esperienze focalizzate sulle esigenze del cliente”.

Ad esempio, il ruolo “Asset Management – Real Estate Investor and Partner Relations – Vice President” di JPMorgan Chase & Co esamina le iniziative strategiche e i miglioramenti dei processi a livello di piattaforma per identificare opportunità di miglioramento dei processi e di efficienza, compresi i miglioramenti ai canali digitali (ad esempio, Spectrum, Morgan Institutional, FACTS ecc.) e acquisizione immobiliare.

Un altro esempio: il ruolo di “Senior Product Manager – Amex Digital Labs” di American Express Co è quello di catalizzare l’innovazione digitale creando, incubando e gestendo prodotti e piattaforme emergenti che possono essere essenziali per la vita digitale dei clienti e sviluppando un’avvincente strategia di visione del prodotto per il digitale abilitato all’intelligenza artificiale. prodotti focalizzati sulla promozione di esperienze cliente e risultati aziendali positivi.

Il ruolo di “Direttore, investimenti digitali” di Publicis Groupe SA prevede la guida di investimenti digitali generali e iniziative strategiche per un portafoglio di clienti nel settore dei media digitali, con particolare attenzione alla visione strategica, alla gestione del team, al perfezionamento dei processi e all’amministrazione finanziaria.

Il ruolo di “Direttore, gestione dei prodotti nuovi/servizi digitali” di Koninklijke Philips NV definisce i requisiti per i nuovi servizi digitali (gestione del parco dispositivi/dispositivi, analisi e approfondimenti dei dispositivi, gestione remota del software, accesso virtuale, ovvero collaborazione in tempo reale) e lo sviluppo e la manutenzione di servizi nuovi/digitali. servizi ecografici in linea con la strategia di portafoglio.

Il “Direttore, Sicurezza delle informazioni e delle applicazioni” di Cognex Corp è un nuovo ruolo destinato a guidare la responsabilità e l’adozione delle migliori pratiche di sicurezza informatica durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo di prodotti e applicazioni di Cognex. Il ruolo di “Senior Cloud Incident Responder (VP)” offerto da State Street Corp è per il suo team operativo di sicurezza cloud, che fa parte dello State Street Cyber Fusion Center. Si tratta di un nuovo team focalizzato sulla risposta agli incidenti negli ambienti cloud, sia sull’infrastruttura cloud (AWS, Azure e altri), sia sulle app cloud come Office 365, Workday e Salesforce.