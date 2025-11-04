digitale,-eichberg-(mimit),-“dna-occasione-per-arrivare-ad-armonizzazione-legislativa”

martedì, 4 Novembre , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDODigitale, Eichberg (Mimit), "Dna occasione per arrivare ad armonizzazione legislativa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Il Digital Networks Act – Dna deve essere l’occasione per gli Stati membri dell’Unione europea, e per l’Unione come tale, per arrivare ad un’armonizzazione legislativa, con misure che consentano di investire nelle infrastrutture con tempi e procedure certi e permettano l’assegnazione delle frequenze in modo tale che gli Stati membri possano, sulla base della conoscenza dei rispettivi mercati, operare alcune scelte e condividerle con gli operatori”. Lo ha sottolineato Federico Eichberg, capo di Gabinetto ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione della tavola rotonda organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell’Informazione a Roma, dal titolo “Reti, cloud e regole: il cantiere europeo del Digital Networks Act”.  

Questo permetterà anche “l’armonizzazione rispetto ad alcuni provvedimenti già presenti, come quelli sulla responsabilità ambientale ed energetica, l’AI Act per l’intelligenza artificiale e tutte le altre normative sulla cyber security, in particolare la Nis2. Pertanto, il Dna dovrà essere un’occasione per garantire certezze agli investitori, sia quelli della rete sia agli investitori nei servizi, che sono cross-border a differenza delle infrastrutture, e che sia anche occasione per armonizzare con la legislazione preesistente”, conclude. 

