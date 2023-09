Digitale, Seeweb sponsor del ComoLake 2023 – Next Generation Innovations

Baldassarra: pronti a sostenere le esigenze di trasformazione digitale

Roma, 14 set. (askanews) – Seeweb è sponsor del “ComoLake2023 – Next Generation Innovations”. L’azienda italiana, impegnata nel cloud computing e nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, sarà infatti presente all’evento che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2023 presso Villa Erba a Cernobbio. Seeweb, società del Gruppo Dhh (Dominion Hosting Holding), parteciperà all’evento insieme a Connesi, operatore di telecomunicazioni anch’esso parte del Gruppo.

Le due aziende saranno a disposizione di imprese, enti e istituzioni per un dialogo sull’innovazione e sulle sfide collegate alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale. Consentiranno quindi di esplorare in modo approfondito le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dall’innovazione tecnologica, sfruttando le potenzialità di infrastrutture cloud progettate per realizzare progetti It che richiedono scalabilità, trasparenza e attenzione alla sostenibilità, possibile grazie al focus di Seeweb sul design a basso impatto ambientale delle sue server farm e dei suoi processi di utilizzo di acqua e hardware.

Seeweb partecipa all’evento in veste di primo player italiano a fornire servizi di Cloud Computing dedicati all’intelligenza artificiale ed al machine learning. Un ruolo che ha conquistato grazie alla capacità di coniugare la potenza di infrastrutture in cloud efficienti, con un supporto ingegneristico per la progettazione delle architetture di Gpu in grado di sostenere grandi richieste di potenza di calcolo. Grazie a questi prodotti innovativi, che rendono i progetti di Ia più sostenibili e realizzabili, Seeweb è in grado di sostenere in modo trasversale le esigenze di trasformazione digitale e di sviluppo delle aziende europee che desiderano fare sviluppo fullstack in tale ambito. Inoltre, grazie alla rete di partnership creata insieme al Gruppo Dhh, può supportare i processi di digitalizzazione senza i rischi e tramite tecnologie allo stato dell’arte.

“L’innovazione – sottolinea l’amministratore delegato di Seeweb, Antonio Baldassarra – oggi passa per quella che possiamo definire la nuova era dell’informatica. Le aziende che producono dispositivi e servizi per l’intelligenza artificiale stanno crescendo in modo esponenziale, grazie all’aumento della domanda di servizi necessari ad addestrare modelli avanzati per l’Ia Generativa e per altre applicazioni che richiedono particolare potenza di elaborazione”. Secondo Baldassarra “per le imprese, ma anche per le Pubbliche Amministrazioni oggi impegnate nel processo di Digital Trasformation che il Pnrr ha accelerato, è fondamentale affidarsi a partner che, come Seeweb, riescono a coniugare innovazione e qualità di supporto a caratteristiche di compliance normativa e presenza capillare sul territorio. Oggi, infatti, i servizi che permettono di abilitare progetti di IA, ML, Computer Vision, supercalcolo, sono necessariamente legati alla necessità di addestrare algoritmi e processare grandi quantità di dati. Rispondere a queste sfide tenendo fede agli impegni di compliance permette di conciliare la crescita digitale con la protezione dei dati. E consente di sviluppare ulteriormente il processo di innovazione dei player europei rinforzando l’industria del paese che può competere in questi ambiti”, conclude l’a.d. di Seeweb.

A ComoLake2023, durante i tre giorni di lavori, saranno affrontate cinque aree tematiche fondamentali: Rete, Tlc e Servizi; Metaverso e Ai; Energia e Sostenibilità; Mobilità e Trasporti; Pubbliche Amministrazioni e Cittadino. Sono previsti oltre 15 panel e 80 speaker provenienti da tutto il mondo, tra cui rappresentanti di governo, parlamento, Commissione Europea, autorità regolatorie, istituzioni sovranazionali, università, aziende, esperti, corpi militari, consumatori e media.