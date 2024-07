Digithon 2024: ecco le 100 startup selezionate per 9ª edizione maratona digitale

(Adnkronos) – E’ partito il conto alla rovescia per DigithON 2024 che torna dal 5 al 7 settembre a Bisceglie (BT) con l’edizione n.9. La cittadina pugliese si prepara anche quest’anno ad accogliere centinaia di inventors da tutta Italia per tre giorni di serratissima maratona tra le startup e momenti di confronto e approfondimento sui temi del digitale, a partire dal caldissimo dibattito internazionale sull’intelligenza artificiale.

Le 100 startup finaliste sono state annunciate oggi al termine del DigithON Training Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata all’innovazione di frontiera: sul palco delle Vecchie Segherie Mastrototaro avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch e convincere la platea di analisti e investitori, per aggiudicarsi la possibilità di trasformare la propria idea di business in realizzazioni concrete.

Anche quest’anno sono state numerosissime le candidature pervenute, con più di 300 progetti arrivati da nord a sud della penisola, portando l’ecosistema delle startup di DigithON oltre quota 2000, tutte disponibili sul sito www.digithon.it: un portale nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori. Da sempre core event della manifestazione, la maratona degli inventors avrà nell’edizione 2024 ancora più spazio, con le ore di competition che passano da 48 a 72. Non solo: gli inventors saranno protagonisti assoluti anche della serata finale in programma il 7 settembre in Piazza Castello, con la proclamazione e la premiazione dei vincitori per la prima volta sul grande palco all’ombra della torre Maestra.

In palio il trofeo DigithON 2024 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT e altri 15 premi, tra grant economici, promozione, percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre € 50.000. Torna per il secondo anno anche la EY Cup, side competition nata dalla sinergia tra DigithON ed EY dedicata a laureandi e laureati under 30, con focus sull’AI: il progetto prevede un percorso di mentorship di 5 settimane in EY, al fine di aiutare gruppi di giovani a sviluppare prototipi innovativi che saranno presentati e valutati durante la finale della maratona, con un premio in denaro assegnato da DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY.

Anche per l’edizione 2024 le startup finaliste di DigithON si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse – dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dagli NFT alla realtà virtuale e aumentata, e ancora, healthcare, sostenibilità, ePayment e Fintech, educazione, cultura, food e turismo – e arrivano da tutta Italia: 1 dalla Basilicata, 1 dalla Calabria, 6 dalla Campania, 5 dall’Emilia-Romagna, 2 dal Friuli Venezia Giulia, 18 dal Lazio, 23 dalla Lombardia, 1 dalle Marche, 14 dal Piemonte,16 dalla Puglia, 4 Sicilia, 3 dalla Toscana, 2 dal Trentino Alto Adige, 3 Veneto, 1 dall’Umbria. Il vincitore di DigithON 2024 sarà decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line; per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON, #DigithON2024 #Pioneers.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BAT, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Invitalia, Nexi, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, Binp, B4i – Bocconi for Innovation, Mint. Partner istituzionali: Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, ESA BIC.

I progetti delle startup ammesse sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it.