DigiTimes: iPad Pro con display mini-LED in arrivo nel Q1 2021 | Rumor

Si vocifera che Apple rilascerà un iPad Pro con display mini LED e un MacBook Pro mini-LED nei prossimi 18 mesi.

In un nuovo rapporto, DigiTimes riferisce che due ex fornitori Apple, la Zhen Ding Technology di Taiwan e Flexium Interconnect, sono entrati a far parte della catena di fornitura per realizzare i circuiti stampati flessibili per i dispositivi mini-LED.

Secondo quanto riferito, i due produttori di PCB competeranno con Young Poong Electronics e sono ben posizionati per ottenere una porzione maggiore degli ordini di spedizione perché vantano una migliore capacità di tecnologia di produzione di schede flessibile.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo DigiTimes: iPad Pro con display mini-LED in arrivo nel Q1 2021 | Rumor proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento