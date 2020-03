DigiTimes: “TMSC inizierà la produzione dei chip A14 ad aprile nonostante la pandemia di coronavirus”

TSMC è “sulla buona strada” per iniziare la produzione in volume di chip da 5 nm in aprile, nonostante le “recenti speculazioni” che indicano che Apple ha richiesto alla fonderia di rinviare la produzione di processori A14 di uno o due mesi.

Il rapporto afferma che le linee di produzione di TSMC rimangono completamente prenotate per chip a 5 nm in mezzo all’attuale pandemia.

TSMC è il fornitore esclusivo di Apple dei chip serie A dal 2016 e i suoi chip sono gradualmente diminuiti man mano che continua a perfezionare il processo di produzione,

L’articolo DigiTimes: “TMSC inizierà la produzione dei chip A14 ad aprile nonostante la pandemia di coronavirus” proviene da Notiziedi.

