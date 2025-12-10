diletta-leotta-e-loris-karius-genitori-bis:-su-instagram-l’annuncio-con-uno-scatto-di-famiglia

ROMA – Una foto di famiglia davanti l’albero di Natale per annunciare il “regalo più bello”: Diletta Leotta e Loris Karius annunciano così la seconda gravidanza della giornalista. Uno scatto su Instagram in cui la la coppia, insieme alla primogenita Aria, mostra il pancino della 34enne di Catania. In una storia, la seconda foto con la manina della bambina sul pancino.

“Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, scrivono. A travolgerli un’ondata d’affetto e tanti commenti di amici vip: da Elodie ad Annalisa, passando per Alessandro Cattelan, Francesca Sofia Novello, Lorella Cuccarini e Marina La Rosa. E poi il messaggio immancabile di Dazn, dove Leotta conduce “Fuoriclasse – Serie A Show”.

Leotta e Karius si sono sposati il 22 giugno 2024 sull’isola di Vulcano, quasi due anni dopo l’inizio della loro relazione. Il 16 agosto 2023 la nascita di Aria. La coppia non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla nuova gravidanza.

