Dimaro, il sindaco: “Ritiro del Napoli in Abruzzo scelta obbligata. Speriamo bene per il prossimo anno”

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Focus del suo intervento l’impossibilità da parte del Napoli di partecipare per quest’anno al ritiro di Dimaro in Val di Sole. Il sindaco si è detto amareggiato ma speranzoso che gli azzurri possano trascorrere la fase pre-campionato in Trentino l’anno prossimo. A Dimaro il Napoli ha preparato quasi la totalità delle stagioni da quando De Laurentiis è presidente.

Dimaro-Napoli, parla il sindaco

“Speriamo che il Napoli torni il prossimo anno in ritiro. Quello che abbiamo concesso è un prestito secco a Castel di Sangro, se così non fosse partiamo ed andiamo a riprenderceli. Quest’anno ha cambiato tutto, cambia la possibilità di fare ritiro, le distanze. I tifosi qui farebbero molta fatica a seguire cosi lontano la squadra, siamo lontani. Penso sia una scelta quasi obbligata, anche giustamente. Qui abbiamo una delibera della giunta provinciale che rinvia i grandi eventi. I tifosi napoletani sono nostri amici, a Castel di Sangro devono trattarli bene altrimenti risponderanno a noi. Sarebbe bello andare a vedere il ritiro, da qui a fine agosto speriamo che la situazione si schiarisca”

