dimissioni-social-media-manager-di-sangiuliano,-l’associazione-nazionale-smm:-“approfondiremo-quanto-accaduto”

ROMA – Continuano a far discutere le dimissioni del social media manager di Sangiuliano, annunciate ieri dal ministro della Cultura dopo la gaffe pubblicata per celebrare i 2500 anni di Napoli.

Oggi “l’ Associazione Nazionale Social Media Manager esprime la propria preoccupazione in merito al recente episodio” e lo fa con un comunicato ufficiale. “Alla luce di quanto accaduto, L’ANSMM intende approfondire le dinamiche che hanno portato alle dimissioni del professionista, mettersi in contatto con lui e prendere questo caso, che è solo l’ultimo di una lunga serie di casi che hanno coinvolto personalità pubbliche che ricoprono incarichi istituzionali o di partito, per definire una volta per tutte le responsabilità e limiti della professione“, si legge nella nota.

Così l’invito al ministro affinché partecipi a “un incontro per discutere le necessità e le problematiche del nostro settore, affinché si possa sviluppare un dialogo costruttivo e una cooperazione fruttuosa”. L’associazione “si rende disponibile a contribuire attivamente alla definizione di politiche che tutelino e valorizzino la professione, per evitare episodi spiacevoli come questo anche in futuro”.

“OFFENSIVO SCARICARE LA COLPA UNICAMENTE SU UN DIPENDENTE. I POST VENGONO APPROVATI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE”

Già ieri, il presidente Riccardo Pirrone aveva manifestato sdegno sotto il post di Sangiuliano che annunciava le dimissioni: “Come presidente dell’Associazione Nazionale Social Media Manager, ritengo offensivo scaricare la colpa pubblicamente e unicamente su un dipendente per un errore del genere e per questo addirittura farlo dimettere”.

A La Repubblica, il smm di Taffo ha spiegato: “Esistono diversi livelli di approvazione. Nel caso del post del ministro Sangiuliano vi è anche la presenza di un grafico”. Il smm “non si occupa direttamente dei contenuti: provvede alla moderazione dei commenti, sponsorizza un post” e “c’è sempre qualcuno che approva cosa si sta per pubblicare”. L’ultima parola sui contenuti “spetta al cliente, che sia una azienda o un politico, qui parliamo di un Ministero” e “voglio sperare che siano diversi i livelli prima di arrivare all’ok definitivo”.

