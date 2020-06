Migliaia di dimostranti sono scesi in piazza nelle città svizzere per denunciare il razzismo e la brutalità della polizia, sulla scia delle manifestazioni americane innescate dall’uccisione di George Floyd a Minneapolis. Nonostante il divieto di assembramenti superiori alle 300 persone, sono scesi in piazza in più di 10 mila nella sola Zurigo, molti di loro vestiti di nero. Una manifestazione prevalentemente pacifica anche se alcune centinaia di “soggetti noti” hanno lanciato bottiglie e pietre contro la polizia. Altri 10 mila hanno manifestato a Ginevra e mille a Losanna. Le dimostrazioni in queste città erano tutte autorizzate.

A Londra la polizia è stata bersagliata da lanci di bottiglie negli scontri con i manifestanti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dimostranti in strada contro il razzismo a Londra e in Svizzera proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento