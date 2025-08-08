dionisio-festival,-il-10-agosto-si-chiude-edizione-da-sold-out

Roma, 8 ago. (askanews) – Un’altra edizione memorabile per il Dionisio Festival, che quest’anno ha registrato il tutto esaurito in tutte le serate, confermando il suo ruolo centrale nella scena culturale estiva. Anche dopo il successo travolgente della serata con Giorgio Ascanio, il festival si prepara a chiudere in bellezza domenica 10 agosto con Fabrizio Casalino e il suo spettacolo “Fin qui tutto bene”  un titolo che sintetizza perfettamente lo spirito di questa edizione.

Una scelta artistica curata e trasversale, che ha saputo alternare comicità, teatro, narrazione e divulgazione, dimostrandosi ancora una volta vincente. Ogni appuntamento ha registrato grande affluenza e forti consensi, consolidando il ruolo del Festival come uno degli eventi culturali più attesi dell’estate ligure.

“È andato tutto davvero bene. Il pubblico ci ha seguito con calore, premiando la qualità e la varietà della nostra proposta. Questo successo è la prova che si può fare cultura in modo popolare e intelligente”, commenta Davide Paganini, direttore artistico del Festival. “Chiudere con Fabrizio Casalino è il finale perfetto per un’edizione che ci ha regalato emozioni fortissime”.

Entusiasta anche l’Assessore alla Cultura Silvia Stanig, che sottolinea l’impatto del Festival sul territorio: “Il Dionisio Festival ha dimostrato ancora una volta di essere un valore aggiunto per Chiavari, capace di attrarre pubblico da tutta la regione e oltre. Il cartellone di quest’anno è stato una scommessa vinta, e il risultato lo dimostra la piazza sempre gremita e il grande coinvolgimento della città. Abbiamo decisamente alzato l’asticella toccando temi delicati attraverso la voce di artisti e professionisti autorevoli. Chiudere con Fabrizio Casalino è l’occasione per vivere l’ultima serata in allegria e leggerezza grazie alla sua musica e le sue battute brillanti. La scuola genovese è sempre stata un’eccellenza e credo proprio che anche i nostri ospiti apprezzeranno questo scoppiettante spettacolo”.

A chiudere questa edizione straordinaria, domenica 10 agosto, sarà Fabrizio Casalino con “Fin qui tutto bene”, uno spettacolo che alterna monologhi esilaranti, storie autobiografiche e canzoni originali, con quella comicità intelligente e mai banale che lo ha reso uno dei comici più amati dal pubblico televisivo e teatrale. Con la sua ironia pungente, Casalino accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricordi, paradossi quotidiani e riflessioni leggere ma profonde, per una serata che promette di concludere il Festival con una grande festa di risate ed emozioni.