AGI – Dipendenti infedeli di Tim carpivano illecitamente dati sensibili di clienti – circa un milione e 200 mila dati all’anno – per immetterli nel commercio illecito delle informazioni estratte dalle banche dati. I titolari di call center telefonici sfruttavano le informazioni per contattare i potenziali clienti e lucrare le previste commissioni per ogni portabilità del numero: fino a 400 euro per ogni contratto stipulato.

Secondo la stima fatta dagli inquirenti si tratta di una guadagno di settemila euro a fronte della commercializzazione di 70 mila dati sensibili carpiti illecitamente. Venti persone sono state sottoposte a misure cautelari (13 ai domiciliari e 7 obblighi di dimora) per accesso abusivo a sistema informatico,

L'articolo Dipendenti Tim rubavano i dati dei clienti per rivenderli ai call center proviene da Notiziedi.

