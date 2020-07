Diplomazia e social: Trump fa Tik Tok a Xi

AGI – Tensione alle stelle tra Usa e Cina con l’ordine di sgombrare il consolato di Houston, sospettato di essere una centrale di spionaggio di Pechino, che si aggiunge alle scintille sul coronavirus, Hong Kong e il Mar Cinese Meridionale. Donald Trump, che accusa il Dragone di voler rubare vaccini americani e non esclude la chiusura di altre rappresentanze diplomatiche, pensa di vietare l’ingresso negli Usa a tutti i membri del Partito comunista cinese e ha imposto sanzioni per gli abusi sugli uiguri, in un crescendo di attacchi contro Pechino inversamente proporzionale al calo nei sondaggi rispetto allo sfidante democratico per la Casa Bianca Joe Biden.

