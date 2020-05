D’Ippolito: “Il Napoli può pensare al ritorno di Cavani, i rapporti sono ottimi”

Ritorno Cavani | L’agente Vincenzo D’Ippolito è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto del mercato in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Callejon? Non credo che resti, bisogna trovarne uno giovane. Everton non lo conosco benissimo, quindi non riesco a dare un giudizio completo. Ho sempre contatti con il Napoli, ultimamente la società era interessata a Matias Vina, un terzino sinistro che poi è andato in Brasile”.