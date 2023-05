DIRETTA | A Milano la convention di Forza Italia

MILANO – Al via la convention di Forza Italia agli East End Studios di Milano. Oltre 3mila le persone attese per una due giorni che vedrà alternarsi gli interventi di esponenti del governo e del partito, e che avrà il suo culmine domani, con l’atteso messaggio di Silvio Berlusconi, ricoverato da un mese all’ospedale San Raffaele di Milano.

“BERLUSCONI SPERA DI APPARIRE IN VIDEO”

“Sta bene e spero possa apparire in video”, dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani tranquillizzando i cronisti. “L’ho trovato di buon umore e in forma, nel pieno delle sue forze, ma per noi è importante oltre alla sua salute che possa continuare a guidare la nostra forza politica”.

Dopo l’assemblea degli amministratori locali di questa mattina, la convention partirà ufficialmente alle 15 con gli interventi del ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, della presidente del parlamento Europeo Roberta Metsola e del presidente del Partito Popolare Europeo Manfred Weber. Nel pomeriggio previsti anche gli interventi del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e della ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Alle 17 è invece atteso il dibattito ‘Forza Italia contro la mafia’, con la deputata Rita dalla Chiesa e la ‘new entry’ azzurra Caterina Chinnici, ex eurodeputata del Pd e candidata per il centrosinistra alle scorse elezioni regionali in Sicilia.

Per domattina, invece, previsti gli interventi del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e della ministra delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. In programma anche un panel con il ministro degli Esteri Antonio Tajani con l’ad di Eni Claudio Descalzi, prima dell’atteso intervento conclusivo di Silvio Berlusconi.

