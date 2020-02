DIRETTA – Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali

CLICCA QUI O SU F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

17.15 – LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone. All.: Maran

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas. All.: Gattuso

Cagliari e Napoli di scena alla Sardegna Arena per un match chiave anche per ciò che riguarda la classifica. Gli azzurri sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di campionato contro il Lecce ma anche inebriati dal confronto vincente in Coppa Italia, contro l’Inter.

