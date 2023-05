DIRETTA | Comunali 2023, urne chiuse: i sindaci eletti alle amministrative

Di Nadia Cozzolino, Mario Vetere, Luca Fabbri

ROMA – Urne chiuse alle ore 15 nei 595 Comuni delle Regioni a statuto ordinario dove domenica 15 e lunedì 15 maggio i cittadini sono stati chiamati al voto per le elezioni amministrative. Affluenza ancora in calo: ieri alle 23 aveva votato il 46,39% degli aventi diritto, contro il 59,89% delle precedenti consultazioni.

Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia si è già votato il 2 e 3 aprile, in concomitanza con le elezioni regionali. Nel Trentino-Alto Adige e in Valle d’Aosta le elezioni si terranno domenica 21 maggio con eventuali ballottaggi il 4 giugno. Urne aperte in Sardegna e Sicilia domenica 28 e lunedì 29 maggio con ballottaggi l’11 e il 12 giugno.

15.25 | AD ANCONA AFFLUENZA IN LIEVE AUMENTO, SFIORA IL 55% (54,95%)

Arrivano i primi dati sull’affluenza nei 15 Comuni marchigiani che ieri ed oggi si sono recati alle urne per eleggere i nuovi sindaci. Sono quattro quelli sopra i 15mila abitanti: Falconara Marittima ed Ancona nella provincia dorica, Porto Sant’Elpidio a Fermo e Grottammare ad Ascoli Piceno.Nel capoluogo di regione l’affluenza si ferma al 54,95%: un dato sostanzialmente in linea con quella di cinque anni fa quando andò a votare il 54,6% degli aventi diritto al voto. A Grottammare i votanti hanno raggiunto il 63,63% contro il 64,67% delle precedenti elezioni. Negli altri due Comuni invece il conteggio delle schede ai fini dell’affluenza è ancora in corso.

15.22 | MOLISE, AFFLUENZA DEFINITIVA È DEL 65,44%

L’affluenza definitiva per le elezioni comunali in Molise si attesta al 60,51% contro il 62,7% della tornata precedente. La provincia di Campobasso fa registrare il 57,12%, quella di Isernia il 65,44%.Il Comune che guida la classifica regionale con il dato di affluenza più alto è Venafro (Isernia) dove ha votato il 71,31% degli aventi diritto. Fanalino di coda è Montorio nei Frentani (Campobasso) con il 30,55%.

14.54 | IN CAMPANIA 9 CANDIDATI SINDACI GIÀ CERTI DI ELEZIONE

In nove Comuni campani su dieci dove un solo candidato sindaco è in corsa per le amministrative è già stato superato nella giornata di ieri il quorum previsto del 40%. Possono già festeggiare, quindi, sei neosindaci della provincia di Avellino, uno del Sannio e due del casertano. In Irpinia sono pronti a indossare la fascia tricolore Raffaele Cantarella a Conza della Campania, Maria Teresa Lepore a Lapio, Francesco Addeo a Marzano di Nola, Riccardo Porfidio a San Potito Ultra, Ivo Capone a Summonte e Giuseppe Leone a Vallata. In provincia di Benevento, invece, strada spianata per Carlo Giuseppe Iannotti a San Lorenzo Maggiore.A Caiazzo (Caserta) l’uscente Stefano Giaquinto è già certo della riconferma, così come Michele Caporano a Sant’Angelo D’Alife. Caso a parte quello di Orta di Atella, in provincia di Caserta. Si tratta di un Comune con una popolazione superiore ai 15mila abitanti (27.118) dove, però, è in corsa un solo candidato alla carica di sindaco, Antonio Santillo. Alle 23 di ieri si era recato alle urne appena il 36,58% degli aventi diritto al voto.

14.31 | IN BASILICATA IL SINDACO FORENZA PUÒ FESTEGGIARE A URNE ANCORA APERTE

Aveva ampiamente superato il quorum del 40% già nella giornata di ieri (affluenza al 52,75% registrata domenica 14 maggio alle 23) e, quindi, può virtualmente già festeggiare Francesco Mastrandrea, sindaco uscente e unico candidato a Forenza, piccolo Comune di poco meno di 1.875 abitanti in provincia di Potenza. Le urne, per i 1.566 elettori del Comune, resteranno aperte fino alle 15 di oggi.

14.20 | IN CALABRIA URNE APERTE MA GIÀ ELETTI I SINDACI DI SANTA CATERINA E PIANE CRATI

A Santa Caterina dello Ionio, nel Catanzarese, e a Piane Crati, comune in provincia di Cosenza, sono già stati eletti i sindaci. Ad indossare la fascia tricolore saranno, rispettivamente, il riconfermato Francesco Severino, e Stefano Borrelli. L’esito è arrivato nel corso delle fasi di voto in quanto i due sono gli unici candidati a primo cittadino ed hanno raggiunto in entrambi i Comuni il quorum necessario per la convalida del voto, oltre il 40%.Le urne restano ancora aperte anche negli altri 39 Comuni calabresi. Le operazioni si concluderanno alle 15 di oggi, poi inizierà lo spoglio.

