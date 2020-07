CLICCA QUI O SU F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

18.58 – Squadre in campo per il riscaldamento

18.45 – LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA: Perin; Zapata, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Falque, Pandev. All.: Nicola

NAPOLI: Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian, Allan; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

Questa sera dalle 19:30 il Napoli sfida in trasferta il Genoa. La formazione di Davide Nicola ha bisogno di punti per non sprofondare nella zona retrocessione, ma gli azzurri devono proseguire sulla scia della vittoria casalinga contro la Roma.

The post DIRETTA – Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: torna Allan, Elmas dal 1′ appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento