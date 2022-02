ROMA – Un mondo del lavoro in continua evoluzione, che ha visto negli anni recenti l’introduzione di una serie di cambiamenti o tentativi di cambiamento che non sempre, però, hanno avuto il tempo di realizzarsi davvero e modificare i meccanismi alla radice. Perchè? “Una riforma per dispiegare i suoi effetti e avere un impatto sul mondo del lavoro impiega almeno tre-cinque anni. Ma in Italia questo non è possibile perché le riforme vengono abrogate, rese non costituzionali”, in un tempo inferiore a causa dell’instabilità dei governi. A parlare è l’avvocato Francesco Rotondi, esperto giurislavorista, che oggi sarà ospite dell’agenzia Dire in un incontro che prende il titolo proprio dal suo ultimo volume, ‘Com’è cambiato il mercato del lavoro in Italia e come cambierà’.

Rotondi, che negli anni ha dialogato con sei ministri del Lavoro, protagonisti delle riforme degli ultimi 25 anni: Orlando, Treu, Damiano, Sacconi, Fornero e Catalfo, sarà intervistato dal direttore dell’agenzia Dire Nico Perrone, parlerà di modelli organizzativi, flessibilità, e naturalmente di pandemia e smart working. Ospiti anche l’onorevole Romina Mura e gli ex ministri Cesare Damiano e Tiziano Treu.

LEGGI ANCHE: L’avvocato Rotondi: “Le riforme in mano a un governo fragile falliscono, servono tempi lunghi per effetti”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo DIRETTA | Il mondo del lavoro che cambia, il punto in un incontro all’agenzia Dire proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento