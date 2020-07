DIRETTA – Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: Elmas e Politano titolari

CLICCA QUI O SU F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

21:00 – LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Valero, Biraghi, Lukaku, Sanchez. All.: Conte

NAPOLI: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso

Il Napoli a Milano sfida l’Inter per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri non hanno altro da chiedere alla stagione, ma dovranno dare il meglio di sé per prepararsi alla sfida dell’8 agosto contro il Barcellona.

