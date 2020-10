DIRETTA – Juventus-Napoli, i bianconeri diramano la formazione ufficiale. Allo stadio anche gli arbitri

CLICCA QUI O SU F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

19:50 – Pirlo dirama anche la formazione ufficiale. In campo scenderanno: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey, Dybala, Ronaldo.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/juventusfc/status/1312813659694026762?s=20″]

19:40 – Sotto la pioggia scrosciante, i bianconeri sono giunti all’Allianz Stadium. Pronti anche a svolgere il riscaldamento a bordocampo

19:15 – Gli arbitri arrivano allo stadio

La Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium, come annunciato ieri attraverso i propri canali ufficiali. Anche la Lega si è pronunciata rispetto al match, confermandone la previsione per questa sera a partire dalle 20:45. Ragion per cui, i bianconeri attenderanno in campo 45′, dopodiché la sfida sarà considerata vinta a tavolino, poiché il Napoli risulta non essersi presentato.

