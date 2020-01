CLICCA QUI O SU F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20.20 – Giuntoli ai microfoni di SKY: “Contiamo di ripartire da dove avevamo finito“.

20.18 – Candreva nel pre-partita: “Non sarà una partita semplice come tutto il nostro campionato e il nostro percorso“.

20.05 – Le squadre cominciano a scendere in campo per il riscaldamento

20.00 – LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Vecino, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Lautaro

Napoli e Inter si sfidano al San Paolo alla ripresa del campionato nella notte dell’Epifania. Gara importante per gli azzurri per dare seguito ai segnali positivi mostrati contro il Sassuolo. Gli uomini di Conte, invece, vogliono confermarsi in cima alla classifica.

dall’inviata al San Paolo,

Sabrina Uccello

The post DIRETTA – Napoli-Inter, Gattuso sceglie Manolas-Di Lorenzo. Le ultime dal campo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento