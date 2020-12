DIRETTA – Napoli-Real Sociedad, le scelte dei due tecnici

CLICCA QUI O SU F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

18.15 – LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens. All.: Gattuso

REAL SOCIEDAD: Remiro; Zaluda, Zubeldia, LeNormand, Monreal; Merino, Guevara; Portu, Januzaj, Zubimendi; W. José. All.: Aguacil

Prima partita in assoluto allo Stadio Diego Armando Maradona, da quando ha questo nome. Sarà l’Europa League a inaugurare il tributo della città al suo idolo. Napoli-Real Sociedad sarà decisiva ed emozionante. Decisiva perché gli azzurri si giocano il passaggio ai sedicesimi di finale. Basterà non perdere per andare avanti…

