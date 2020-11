DIRETTA – Napoli-Rijeka, lo stadio si prepara alla partita più commovente. Omaggio per Maradona

CLICCA QUI O SU F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20.38 – Squadre sul terreno di gioco al San Paolo

20.30 – LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Gattuso

RIJEKA: Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio; Muric, Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic. All.: Rozman

Il Napoli accoglie in casa il Rijeka in quella che in qualche modo è già considerata la prima sfida degli azzurri al Diego Armando Maradona. La notte sarà interamente dedicata all’ex Pibe de Oro, con il pubblico di Fuorigrotta che omaggia da oltre ventiquattro ore il suo più grande beniamino.

dall’inviata al San Paolo,

Sabrina Uccello

