DIRETTA – Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali

20:45 – LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso

SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All.: De Zerbi

Terzultimo appuntamento stagionale. Il Napoli accoglie al San Paolo il Sassuolo. Per Gattuso la sfida rappresenta un match fondamentale per la ricerca della vittoria ma anche per lo stile di gioco, somigliante al Barcellona. Ogni gara tra l’altro è importante per arrivare nel migliore dei modi all’impegno contro i blaugrana.

