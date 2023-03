DIRETTA | Schlein: “Stiamo arrivando, è una nuova primavera”

ROMA – L’applauso scrosciante della platea della Nuvola accoglie Elly Schlein in assemblea. La riunione del parlamento dem dovrà ufficialmente eleggerla segretaria. Schlein passa a salutare gli sfidanti del congresso, che siedono in prima fila. Abbraccia a lungo anche Stefano Bonaccini, oltre a Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Commosso il saluto al segretario uscente Enrico Letta. Quindi la deputata canta insieme ai 600 delegati l’inno nazionale. Al suo fianco Stefano Bonaccini.

E sono tutti in piedi alla Nuvola per la proclamazione di Elly Schlein segretaria del Pd. Visibilmente commossa, Schlein ringrazia rivolgendosi a piu’ riprese alla platea e cercando il sostegno di Stefano Bonaccini. Quindi raccoglie i fogli del discorso e sale sul palco. “Care tutte e cari tutti, grazie, grazie. Il primo rigraziamento va a chi si è impegnato tanto per farci svolgere il congresso”, è l’inizio del suo discorso.

“Hanno perso la loro scommessa a scommettere contro il Pd, siamo più vivi, più forti e più uniti. E stiamo arrivando. Sarà per noi una nuova primavera”, dice Elly Schlein nel discorso all’assemblea nazionale. “Molti si auguravano un nostro fallimento e invece siamo più determinati di prima”, dice Schlein.

“Vogliamo essere al fianco dell’Italia che fa più fatica. Vogliamo essere utili a loro, perchè possano rialzare la testa- dice Schlein- Dobbiamo essere concreti, vicini ai bisogni delle persone, ‘terragni’, avrebbe detto Astorre, quasi appiccicati ai bisogni concreti delle persone”.

“DESTRE AL GOVERNO SONO LE PEGGIORI D’EUROPA”

“Le destre che governano il Paese sono le peggiori d’Europa- dice Elly Schlein in assemblea- Ci sono terreni comuni con altre forze alternative alla destra. Abbiamo la responsabilità di provarci. Dopo le primarie è cambiato il clima, è cambiato l’interesse, il respiro. Lo abbiamo visto a Firenze. E’ un ricongiungimento familiare con la nostra gente”.

