Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 8 gennaio

(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1 al concorso...

Proteste in Iran, Trump: “Se Teheran ucciderà ancora, colpiremo molto duramente”

(Adnkronos) - Sale ancora il bilancio delle vittime...

A 78 anni prende l’undicesima laurea, il super studente non si ferma

(Adnkronos) - Laurea numero 11. Michele Antonio Carmosino,...

Serie A, oggi Milan-Genoa – Diretta

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo in...
direttore-di-bbc:-occidente-“combatta”-la-disinformazione-globale
Direttore di Bbc: Occidente “combatta” la disinformazione globale

Direttore di Bbc: Occidente “combatta” la disinformazione globale

Video NewsDirettore di Bbc: Occidente "combatta" la disinformazione globale
Redazione-web
Di Redazione-web

Davie è uscente dopo lo scandalo per tagli a discorso di Trump

Londra, 8 gen. (askanews) – La Gran Bretagna e i suoi alleati occidentali devono contrastare i “cattivi agenti” che stanno “inondando” gli spazi online globali con “disinformazione” e propaganda. Lo ha detto il direttore uscente della BBC, Tim Davie, che si dimetterà dall’incarico di direttore generale della BBC quando verrà trovato un sostituto dopo lo scandalo per una modifica considerata fuorviante di un discorso di Donald Trump, e che ha sollecitato un aumento dei finanziamenti per la divisione World Service della BBC in Parlamento.

