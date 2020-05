Diritti tv, è caos: la A oscura le partite su Sky? La battaglia legale può coinvolgere anche DAZN e IMG

Il calcio prova a ripartire e lo farà ufficialmente il 13 giugno con le gare di Coppa Italia (forse il 12, chiesto un giorno d’anticipo al Governo) e il 20 con le partite di campionato, non più il 19, proprio per non scontentare il Governo. C’è ancora una questione urgente da definire, ovvero quella dei diritti tv. AS Roma v US Lecce – Serie A Sky, come noto, non vuole versare l’ultima rata del pagamento per i diritti tv (regolarmente versate le altre 5) e vuole ottenere uno sconto. I club… continua a leggere sul sito di riferimento