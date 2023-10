Diritti tv Serie A, Dazn e Sky alzano offerta: la nuova proposta

(Adnkronos) – Dazn e Sky hanno leggermente alzato le offerte per i diritti tv della Serie A per un massimo di cinque stagioni. A quanto si apprende i due broadcaster sarebbero arrivati a 4,5 miliardi di euro. Dazn sarebbe pronta a pagare un minimo garantito di 700 milioni di euro in media a stagione per trasmettere la Serie A, mentre Sky Italia sarebbe arrivato a circa 200 milioni di euro in media a stagione. Cifre leggermente superiori rispetto alle offerte precedenti, ma per un totale che non piace a tutti i club, che oggi incassano circa 920 milioni all’anno.

I club sono divisi tra chi vorrebbe accettare le offerte e chi tifa per accendere il canale della Lega di Serie A. Ci sarebbe però l’opzione che la lega possa ricevere un possibile introito aggiuntivo di 1 miliardo di euro nel quinquennio in base alla crescita degli abbonati.

L’assemblea della Lega di Serie A è stata fissata al 23 ottobre per una decisione. L’opzione alternativa resta quella del Canale della Lega per il quale Oaktree Capital Management avrebbe offerto circa un miliardo a stagione.