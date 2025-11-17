martedì, 18 Novembre , 25

Diritto alla ricerca della felicità, da Dichiarazione indipendenza ad oggi

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 nov. (askanews) – Il Centro Studi Americani, Via Michelangelo Caetani 32, Roma ha ospitato l’evento “Il diritto alla ricerca della felicità dalla Dichiarazione d’Indipendenza ad oggi”.

“Lo scopo del Festival che inizia in questi giorni è quello di provare a ricostruire oggi, in un mondo in grande difficoltà, quegli elementi che consentono tutti insieme, ciascuno con le proprie ambizioni, di ritrovare il senso dell’essere una comunità, come modo diverso di stare insieme, un modo giusto per cercare quel diritto alla felicità di cui nei fatti ne abbiamo tutti davvero bisogno.”

Così introduce Francesco Clementi, Sapienza Università di Roma, Direttore del Master in “Scienze elettorali e del Governo”. Sono stati trattati temi come l’ordine pubblico, l’istruzione, la non discriminazione, la salute e il Welfare nell’ambito degli Stati Uniti d’America, ma anche in un discorso più ampio, che ha ricompreso ciascun individuo.

Oltre a Francesco Clementi, sono intervenuti Amedeo Arena, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, responsabile scientifico dell’Accademia Filangieri di Partenope, Renzo Pegoraro, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita (Pav), Patricia Thomas, Giornalista e blogger statunitense, Associated Press Television News.

Ha moderato Giorgio Bartolomucci, Giornalista, Fondatore e Segretario Generale del Festival della Diplomazia.

